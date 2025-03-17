元大金（2885）總股利居然上看1.85元！ 達人：金控公司當中算是不錯的數據

＊原文發文時間為3月16日

元大金在3/14公布今年的股息政策：

每股1.55元現金+0.3元股票 換句話說，股東們每張可以領到現金1550元加上30股股票

元大金2024全年的自結EPS為2.77元，是史上次高，以過去幾乎為6成的配發率來說，我原本預估2025年可能會配發總股利為1.6元，在先前的現金與股票比例大約是85：15之下，以為配發是落在1.3元現金加上0.3元股票。

結果現在公佈啦！總股利居然上看1.85元，配發率提高到67％，而現金也拉高到1.55元，以上這三個數據已經是我統計七年以來最高的一次啦！

以元大金週五的收盤價34.75元來計算，1.85元的總股利有達5.3％的殖利率，若以現金1.55元來看，則有4.4％的現金殖利率，這些在目前金控公司當中算是不錯的數據了！

如果在總股利1.85元之下，殖利率還要達到5％的話，股價是落在37元，換句話說，只要投資人買在37元以下的價位，都還保有5％殖利率的範圍之內。

以上讓大家參考，不曉得大家滿意元大金這次的決定嗎？

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