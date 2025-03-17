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永豐餘法說／總經理：工紙市場首季延續 去年第4季低迷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘法說會17日由總經理駱秉正主持。嚴雅芳/攝影
永豐餘法說會17日由總經理駱秉正主持。嚴雅芳/攝影

永豐餘（1907）總經理駱秉正17日表示，工業用紙市場自去年第4季以來持續低迷，進入今年第1季後，整體需求仍顯疲弱，且不僅限於紙業，整體消費力道也相對不足，使終端售價仍呈現下滑趨勢。

永豐餘法說會說明2024年營運概況。去年合併營收784.13億元，年增6.2%，受惠於越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加，稅後純益16.31億元，年減10.7%，每股稅後盈餘0.98元。董事會日前也決議每股配發現金股利0.80元，配發率達81.6%，連續八年配發現金股利。

駱秉正說明，受市場影響，第1季平均售價較為疲弱，營收表現亦反映此趨勢。另一方面，部分中國大陸廠商擴充產能，進一步影響市場供需。不過，他指出，儘管平均售價小幅下調，但因成本與費用同步緊縮，對獲利的影響未必全然為負，仍有助於部分緩解壓力。

展望後市，永豐餘表示，旗下林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯紙業技術的突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品；工紙紙器事業群將提高生質能代煤量，實踐減碳，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作。

另外，消費品事業群投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力。而其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運模式方向發展。並看好電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。

面對淨零減碳挑戰，永豐餘以醣經濟結合數位科技，轉型氣候科技產業新商模，精進能源轉型與材料創新。近期，旗下永豐餘工紙新屋廠完成結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，整合儲能系統應用服務，依場域用電行為等資訊分析，預估每年約可減省5～10%的用電支出，對於與台電契約容量超過5,000KW以上的產業用戶將有一定助益。

永豐餘 消費

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