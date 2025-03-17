快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

華紙法說／總經理：川普喊課加拿大木材稅 華紙可望受惠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華紙總經理陳瑞和主持17日法說會。嚴雅芳/攝影
華紙總經理陳瑞和主持17日法說會。嚴雅芳/攝影

華紙（1905）總經理陳瑞和17日表示，美國總統川普有意對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅，若此政策落實且能持續，歐洲市場可能填補美國對加拿大長纖紙漿的需求，進而推升價格往上。這也會使加拿大長纖紙漿轉向亞洲市場，帶來價格更具競爭力且品質優良的原料供應，且不僅是紙漿，木片也是，對華紙而言反而是利多。因此，目前正密切關注國際市場變動，並將靈活調整採購策略，確保獲取最具成本優勢的原料。

華紙今日舉辦法說會，陳瑞和表示，長纖紙漿去年第2季來到高點，每噸價格站上750美元，但僅3個月的時間，就跌到550美元，呈現暴跌走勢，主要還是反應中國大陸市場需求影響整體供應鏈。直到去年11月底，紙漿廠商撐不住開始調漲價格，每次上調20美元，至今已連續上漲四個月。目前市場則呈現停滯狀態，下游製造業與包裝業受關稅政策變數影響，觀望氣氛濃厚。

他說明，由於中國大陸農曆新年後的開工率不如預期，近期市場對漲價有所抗拒。儘管如此，國際市場已宣布本月每噸再上調20美元，但多空仍在博弈，目前市場尚未完全明朗。惟之後可能會有烏克蘭重建需求，歐洲建設經費增加，不排除會有一波需求出籠。

以當前趨勢來看，長纖紙漿價格持續上漲的可能性仍然較大，目前長短纖價差已達200美元，若長纖價格持續上行，短線價格也可能跟漲。此外，若本月價格調漲20美元獲得市場接受，未來1至2個月內進一步上漲的機率將大幅提高。目前上海正在召開的「漿紙會議」是關鍵，預計3天後將有較明確的結果。

在綠能方面，華紙花蓮廠的生質能發電設施，除在2023年取得綠電憑證，去年進一步取得綠電發電ISO 14067產品碳足跡認證，並達成全台第一張電力永續認證ISO 13065（生質能源永續標準）。今年將投入30億元新建高效回收生質能發電設施，大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足及零排放的目標前進。

陳瑞和提到，華紙持續發展綠色能源，且提升產電效率，目前生質能的產出以提高2.5倍，整體設備效率大幅提升，資源利用率更高。綠色產品方面，也持續開發替代塑膠的產品，如纖維材料和紙張塗布。未來，華紙也期待將生質能源效率提升的成功經驗複製到海外市場，不排除在具備當地資源的閒置工廠投資，進一步拓展綠色事業版圖。

綠電 華紙

延伸閱讀

烏克蘭願撤出庫斯克 川普將與普丁通話

中官媒：美國之音是「謊言工廠」 川普親手撕下遮羞布

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

行政訴訟連敗 米勒批法官說三道四 無權干涉

相關新聞

元大金（2885）總股利居然上看1.85元！ 達人：金控公司當中算是不錯的數據

元大金2024全年的自結EPS為2.77元，是史上次高，以過去幾乎為6成的配發率來說，我原本預估2025年可能會配發總股利為1.6元，在先前的現金與股票比例大約是85：15之下，以為配發是落在1.3元現金加上0.3元股票。

王道銀行：EPS新高達1元 房貸業務將視政策調整

王道銀行今天舉辦線上法說會，王道銀行表示，去年個體稅後淨利28.56億元，每股盈餘1元，年成長皆15%，創下新高；房貸業...

富邦金法說會／去年1,508億元 EPS 10.77元創新高 人壽投報率締造新猷

富邦金控17日舉行法說會，2024年全年稅後純益1,508.2億元，改寫金控業歷史新高紀錄；每股稅後純益(EPS)10....

四寶不吝「息」 外資爆買空翻多 台塑觸41元波段高

台塑（1301）113年每股稅後淨損0.19元，繳出史上首度虧損的成績單，但董事會仍決議配息0.5元，外資14日爆買31...

永豐金（2890）股息現金為主將高於去年？達人預估：0.79元+0.26元這個區間

股東們很期待的股利政策，高層表示：「今年股利政策不受京城銀併購案影響，去年現金股利0.75元、股票股利0.25元，今年兩者都會比去年高，同樣以現金為主，投資人可樂觀看待。」

鴻海（2317）股價約170元還可以存嗎？陳重銘：用預估15.15元EPS來算本益比不高

去年，鴻海股價最多到200多塊錢，最近又跌下來了，大概170，已經接近去年8月時候的低點了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。