華紙法說／總經理：川普喊課加拿大木材稅 華紙可望受惠

華紙（1905）總經理陳瑞和17日表示，美國總統川普有意對加拿大、墨西哥木材徵收新關稅，若此政策落實且能持續，歐洲市場可能填補美國對加拿大長纖紙漿的需求，進而推升價格往上。這也會使加拿大長纖紙漿轉向亞洲市場，帶來價格更具競爭力且品質優良的原料供應，且不僅是紙漿，木片也是，對華紙而言反而是利多。因此，目前正密切關注國際市場變動，並將靈活調整採購策略，確保獲取最具成本優勢的原料。

華紙今日舉辦法說會，陳瑞和表示，長纖紙漿去年第2季來到高點，每噸價格站上750美元，但僅3個月的時間，就跌到550美元，呈現暴跌走勢，主要還是反應中國大陸市場需求影響整體供應鏈。直到去年11月底，紙漿廠商撐不住開始調漲價格，每次上調20美元，至今已連續上漲四個月。目前市場則呈現停滯狀態，下游製造業與包裝業受關稅政策變數影響，觀望氣氛濃厚。

他說明，由於中國大陸農曆新年後的開工率不如預期，近期市場對漲價有所抗拒。儘管如此，國際市場已宣布本月每噸再上調20美元，但多空仍在博弈，目前市場尚未完全明朗。惟之後可能會有烏克蘭重建需求，歐洲建設經費增加，不排除會有一波需求出籠。

以當前趨勢來看，長纖紙漿價格持續上漲的可能性仍然較大，目前長短纖價差已達200美元，若長纖價格持續上行，短線價格也可能跟漲。此外，若本月價格調漲20美元獲得市場接受，未來1至2個月內進一步上漲的機率將大幅提高。目前上海正在召開的「漿紙會議」是關鍵，預計3天後將有較明確的結果。

在綠能方面，華紙花蓮廠的生質能發電設施，除在2023年取得綠電憑證，去年進一步取得綠電發電ISO 14067產品碳足跡認證，並達成全台第一張電力永續認證ISO 13065（生質能源永續標準）。今年將投入30億元新建高效回收生質能發電設施，大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足及零排放的目標前進。

陳瑞和提到，華紙持續發展綠色能源，且提升產電效率，目前生質能的產出以提高2.5倍，整體設備效率大幅提升，資源利用率更高。綠色產品方面，也持續開發替代塑膠的產品，如纖維材料和紙張塗布。未來，華紙也期待將生質能源效率提升的成功經驗複製到海外市場，不排除在具備當地資源的閒置工廠投資，進一步拓展綠色事業版圖。