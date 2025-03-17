富邦金法說會／去年總投報率5.48%創新高 報酬率均逾20%

富邦金控（2881）17日召開法人說明會；根據法說會簡報，子公司富邦人壽2024年總投資資產5兆1,760億元，年增7.4%，投報率5.48%締造歷史新高紀錄。

富邦人壽2024年在國內外股票市場大有斬獲；其中，國內股票金額為4,628億元，占總投資資產比重近9%，投資報酬率高達24.76%；國外股票部位3,975億元，占比7.7%，投報率23.17%。與2023年相較，國內股票與國外股票分別增加224與850億元。至於國內債券與國外債券投報率，分別為3.05%與4.12%。

富邦金控指出，富邦人壽國內外股票報酬率上升，主要反映實現資本利得及處分私募基金；另外，現金維持相對較高水位、占比約4.7%，將視市況伺機布局，以提升投資收益。

富邦人壽去年稅後純益1,026.6億元，創下歷史新高紀錄且居業界第一。

受惠於分紅型商品成長，帶動新契約保費年增幅16.5%，且續年度保費年增10.9%、總保費收入年增12.5%，均優於業界平均。在FYP方面，由於商品銷售以提升分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳占比由51.9%提升至58.2%；且美元分紅保單銷售佳，帶動外幣保單占比由32.5%提升至41.2%。

富邦人壽順應市場變化，適度調降避險比例，2024年第四季經常性避險成本下降，並由於美國景氣回溫，推動美元升值走勢，2024年第4季亦出現匯兌利得。截至2024年底淨值比約11.4%，資本適足率(RBC)約388%。

壽險業2026年將接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，富邦人壽表示，憑藉長期穩健良好的財務體質，接軌新制度將不影響富邦人壽長期營運及財務本質。

IFRS 17適用後，主要變動包括：(一)綜合損益表上將呈現保險服務結果及保險財務結果，提升損益來源透明度。(二)在資產負債表部分，負債將採現時估計以反映目前利率環境及經驗假設(不同於現行用鎖定基礎計算負債)，並新增負債合約服務邊際(CSM)，代表未來將預估利潤現值，並隨著保單服務的提供，逐期認列損益。(三)由於資產取消覆蓋法，金融資產亦將配合重新分類，以強化資產負債匹配與風險管理；股票採FVOCI評價的部分，資本利得將計入淨值下的保留盈餘，亦為人壽股利上繳之重要來源，未來亦將規劃定期揭露。

為順利接軌IFRS 17，富邦人壽已經做好準備，並提出兩大策略因應：(一)積極調整商品組合，銷售策略轉向高價值保險商品，包括分期繳以及保障型商品，自2023年起領先同業推出分紅保單，降低新一代清償能力制度之資本需求，持續累積CSM；2024年分紅保單FYP占比逾五成。

此外，富邦人壽自2021年即開始追蹤CSM，並納入重要管理指標。(二)富邦人壽投資績效及獲利長期領先，有利資本累積；富邦人壽長期清償能力水準以高於150%為管理目標，以穩健的財務規劃確保符合未來過渡措施年期減短逐年提高的資本要求，同時兼顧上繳股息到金控為管理目標，為股東創造長期價值。