富邦金法說會／去年1,508億元 EPS 10.77元創新高 人壽投報率締造新猷

富邦金控17日舉行法說會，2024年全年稅後純益1,508.2億元，改寫金控業歷史新高紀錄；每股稅後純益(EPS)10.77元，連16年穩居台灣金控業獲利之首。截至2024年12月底富邦金控總資產逾12兆元，年成長8.7%，淨值9,511億元，年增18.5%，普通股每股淨值62.58元；資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.30%與17.20%，皆較去年同期提升。

富邦金控並已於本月10日公布2月自結稅後純益148億元，累計今年前2月稅後純益300億元，每股稅後純益為2.2元，續居金控業之冠。

富邦人壽2024年全年稅後純益1,026.6億元，創下歷史新高紀錄並居業界第一；初年度保費(FYP)、總保費及等價保費位居業界第二。受惠於分紅型商品成長，帶動初年度保費年增幅16.5%，且續年度保費年增10.9%、總保費收入年增12.5%，均優於業界平均。在FYP方面，由於商品銷售以提升分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳占比由51.9%提升至58.2%；且美元分紅保單銷售佳，帶動外幣保單占比由32.5%提升至41.2%。受惠分期繳商品及保障型商品比重提升，FYPE年增25.8%，高於業界平均，帶動FYPE/FYP比率提升至45.7%；新契約價值(VNB)則較去年同期成長18.7%。銷售通路均衡發展，銀保通路及業務員通路FYP比重均逾四成，銀保通路FYP穩居業界第一。

投資組合方面，富邦人壽2024年投資報酬率5.48%，創歷史新高。國內外股票報酬率上升，主要反映實現資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局，以期提升收益。避險前後投資報酬率均較前期提升，主因變動收益類資本利得增幅較高，帶動與負債成本相比之正利差擴大。截至2024年底，富邦人壽總投資資產穩定成長達5兆1,760億元，年增7.4%。富邦人壽順應市場變化，適度調降避險比例，2024年第4季經常性避險成本下降，並由於美國景氣回溫，推動美元升值走勢，2024年第4季亦出現匯兌利得。截至2024年底淨值比約11.4%，資本適足率(RBC)約388%。

台北富邦銀行獲利突破300億元 稅後純益、存放款餘額年增量皆創歷史新高

台北富邦銀行2024年稅後純益304.1億元，續創歷史新高，年成長24.2%，整體淨收益年增17.0%，其中，因資產規模成長帶動利息淨收益年增8.4%。2024年整體授信餘額年增12.4%，企業授信方面，外幣授信年成長19.4%、中小企業授信年成長13.8%，占企業授信比重38.2%；個人授信方面，房貸餘額年成長13.3%，個人信貸年增33.7%。

北富銀2024年存、放款餘額年增量皆創歷史新高，整體存款年成長11%，全行台幣、外幣存款均有成長，存放比皆較2023年底提升。因台幣放款利率提升，抵銷美元降息影響，使2024年淨利差(NIM)年增1bp。資產品質方面，逾放比及備抵呆帳覆蓋率均維持良好水準。信用卡業務方面，由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，2024年有效卡數與簽帳金額雙雙成長，有效卡數市占率達14.7%，簽帳金額突破6,000億元、年成長25.1%、市占率提升至13.0%；信用卡逾放比相較上季下降，資產品質優於市場平均。

由於財管及信用卡業務強勁，北富銀手續費淨收益2024年成長37.1%，其中財富管理手續費收入年成長35.5%，主要來自銀行保險及共同基金貢獻手續費成長；信用卡手續費收入年成長68.0%，主要來自Costco卡及海外簽帳金額增加。海外分行方面，放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益、稅後純益年成長分別為12.2%及10.0%。

富邦證券獲利突破百億元創歷史新高 富邦產險市占率續居市場龍頭

富邦證券2024年稅後純益創下歷史新高，首度突破百億元大關達100.2億元，年成長42.0%，主要受惠台股市況價量齊揚，各項業務獲利皆顯著成長，重要業務市場排名及獲利皆維持市場前三大。展望未來，富邦證券將持續深化客群經營與優化數位服務，提升核心業務市占，並擴大財管業務規模。

富邦產險2024年稅後純益30.2億元，受惠於業務結構調整及強化品質管控，利潤持續增加。簽單保費收入成長11.2%、市占率達23.9%，續居市場龍頭。自留綜合率87.0%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。投資績效穩健，投資報酬率為5.18%。