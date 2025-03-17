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四寶不吝「息」 外資爆買空翻多 台塑觸41元波段高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑股價重返40元關卡之上。示意圖/AI生成
台塑股價重返40元關卡之上。示意圖/AI生成

台塑（1301）113年每股稅後淨損0.19元，繳出史上首度虧損的成績單，但董事會仍決議配息0.5元，外資14日爆買31,483張，投資人也給予漲聲回應，17日股價重返40元關卡之上，帶動四寶齊漲之外，也拉抬塑膠類指盤初續漲近1.7%，稱霸傳產類股。

台塑113年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，配息0.5元。外資14日直接回補31,483張、列當日買超第二大個股，三大法人則聯手買超33,729張，一舉翻轉3月以來賣超局勢、轉為買超7673張，激勵台塑早盤股價重返40元之上，目前暫高見41元、登上3餘月波段高價。

此外，台塑其他三寶，台塑化（6505）113年擬配息0.8元、台化（1326）擬配息0.5元、南亞（1303）擬配息0.7元等，配發率皆超過100%，投資人信心大增。台塑化14日也獲外資回補5,121張，三大法人買超7,651張；台化獲外資回補4,735張，三大法人買超5,253張；南亞獲外資回補2,801張，三大法人買超3,921張。17日早盤股價紛紛走高，南亞穩漲約2.6%，站上5日線；台化漲約1.5%，收復5日線、月線；台塑化也力穩高檔。

台塑指出，首季受農曆春節影響，出貨天數減少，但第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上第2季開工率高於首季，預期營收可望成長。展望114年，第2季亞洲將有14座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能1,104萬噸，影響乙烯供應減少131萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，市場供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲。

台塑化 配息

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台塑財報／去年每股虧損0.19元 仍將配發現金股利0.5元

台塑去年每股虧0.19元 董事會決議擬配息0.5元

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