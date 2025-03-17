永豐金（2890）股息現金為主將高於去年？達人預估：0.79元+0.26元這個區間

＊原文發文時間為3月14日

永豐金（2890）昨天召開法說會，會中高層提出未來3年策略將聚焦在「效率、科技、整合、跨境、永續」，期盼繼續提升經營效率，以及添加永續成長的新動能。今年併購完京城銀之後，併購的腳步並不回停下來，未來會將保險公司納入評估，2026年後政策會比較明確，而設數位保險公司也會一併腦率，合併的話會以銀行、證券優先。

至於股東們很期待的股利政策，高層表示：「今年股利政策不受京城銀併購案影響，去年現金股利0.75元、股票股利0.25元，今年兩者都會比去年高，同樣以現金為主，投資人可樂觀看待。」

永豐金2024年EPS為1.75元，以過去幾年的盈餘分配率60％～65％左右來計算，總股息大約落在1.05元～1.14元。過去現金：股票大約是3：1的狀態，以現金為主又以此比例換算的話，今年現金可能會落在0.79～0.86元左右，另外加上股票0.26元～0.29元左右吧！我個人比較傾向0.79元+0.26元這個區間。

上述只是自行預測，為得只是讓自己在佈局上有些想法，所有事情還是以董事會通過為準！

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