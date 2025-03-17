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鴻海（2317）股價約170元還可以存嗎？陳重銘：用預估15.15元EPS來算本益比不高
鴻海（2317）宣佈配發現金股利5.8塊錢。那如果說用現在170塊錢的股價來算，其實殖利率不高啦，大概就只有3.4%。
那麼鴻海可不可以存？
去年，鴻海股價最多到200多塊錢，最近又跌下來了，大概170，已經接近去年8月時候的低點了。
看一下獲利，2024年EPS是11塊錢，有超越2023年的10.25塊錢，獲利在成長。但是今年的成長幅度應該會比較大，最主要是鴻海在AI伺服器方面，在去年就成長了150%。整體伺服器的營收也成長了78%。展望今年，AI伺服器的成長可望翻倍。
董事長也講了，AI伺服器營收今年會突破新臺幣1兆元。再看一下在去年，董事長也有講，預估今年的鴻海整體營收大概會超過7兆大關。
那也就是說，我們如果按照過去鴻海的一個稅後淨利率，用3%來算的話，鴻海在今年應該可以賺到2100億元。再除以它的股本，就可以算出來它的EPS是高達15.15元。
從這裡可以看到，它的獲利從2023、2024甚至到今年還是在成長的，而且今年的成長幅度會比較大。如果用去年11塊錢的EPS來算，目前的本益比是15.5倍，但如果用今年預估的15.15元的EPS來算，那目前的本益比不高，才11.2倍。
所以說，因為今年獲利成長，鴻海的本益比就會不斷往下，接著股價當然就會向上反應。因此，今年鴻海的獲利是一個成長的局面，目前股價在相對低一點。
所以說，投資人其實不要看那個股利的高低，重點是在看獲利的成長性。只要獲利能夠維持成長，那本益比就會降低，股價就會這樣往上來反應。投資人長期還是可以賺到一個資本利得。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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