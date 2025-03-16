中鋼開漲盤 態勢確立

國際鐵礦價格上揚，加上大陸傳出鋼鐵減產利多，中鋼（2002）預定明（18）日開出的新盤價漲價態勢確立，下游中鴻、燁輝、盛餘、高興昌、新光鋼等也將順勢調高內外銷報價。

法人指出，中鋼明天要開的是4月及第2季盤價，順利開漲後，有助後續營運。

上市鋼廠主管說，鋼市利多在大陸市場提前反應，涵蓋鐵礦、鋼材在內的黑色期貨與現貨已經連漲二天，五大類鋼材每公噸調高人民幣20元至30元不等，市場對後市有更多期待。

另一方面，傳出大陸官方已經擬妥粗鋼壓縮產能的細節，將在近日公布，配合陸續有鋼廠宣布減產計畫，交易情緒向好，買家更願意增額採購，甚至適度建立庫存水位。

中鋼專家表示，大陸多數鋼廠都陷入虧損，上游廠樂於提價的態勢很明顯，現貨市場低價資源交易轉趨熱絡，下游終端買家積極性提高，現貨轉強運行，進一步帶動黑色期貨反彈向上，確實對市場信心有所提振。

國內部分，隨著政府針對大陸熱軋反傾銷正式立案調查，預期年中將宣布反傾銷稅率，如果依越南與印度的案例，反傾銷稅會落在30%上下區間，勢必造成大陸進口的成本大增。

法人分析，中鋼明天將開出的4月以及第2季盤價確定上漲已無懸念，行情走高，首先將創造鋼市「追漲」的氣氛，燁輝、盛餘、新光鋼、高興昌內外銷報價跟著上揚，預期中鋼第2季產銷也將同步轉旺。