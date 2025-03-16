南寶財報／去年 EPS 22.26元 擬配19元現金 獲利、股利雙創新高

南寶（4766）近日公告2024年財報，稅後淨利26.84億元，年增10.5%，每股純益（EPS）22.26元，再次創下歷史新高。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第4季營業利益率為16.4%，較第3季增加0.5個百分點，為歷史次高。

展望2025年，在持續投入研發與耕耘客戶下，營收目標繼續挑戰歷史新高。此外，亦著重追求本業長期獲利成長與提升長期股東權益報酬率。南寶董事會亦通過2024年度盈餘分配案，在獲利創下歷史新高下，南寶也將盈餘回饋給股東，配發現金股利19元，同樣寫下歷史新高，現金股利發放率約85%，14日收盤價計算，現金殖利率達5.8%。

南寶由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，2024年第4季合併營收61.2億元，年增10.9%。第4季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增12.7%，佔第4季營收比重74%，建材與塗料業務第4季和前一年相較亦有所成長，年增9.6%，佔營收比重22%。

南寶在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第4季營業利益率達16.4%，較第3季增加0.5個百分點，為歷史次高。第4季營業利益10.04億元，較去年同期成長8.3%。累計2024年全年營業利益達35.93億元，年增21.2%。第4季稅後淨利為6.45億元，年增4.7%，EPS 5.35元，雙創同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用的效應已逐漸顯現，開始逐步貢獻營收，期待持續達成優於產業成長的目標。至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。南寶持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。此外，也著重高毛利產品，調整產品結構，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重，更穩定達成股東權益報酬率 (ROE)20%以上的長期目標，成為創新的全球領導者。

南寶重視ESG及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，南寶也已宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。南寶持續聚焦更為長期永續的成長，將ESG永續策略的理念深化在企業文化當中，不只順應趨勢與客戶要求，更追求更為穩固的競爭優勢，並與社會共生共榮。