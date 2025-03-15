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中福財報／去年每股虧損0.26元 中壢廠房將公開標售

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中福（1435）15日董事會通過去年自結財務資訊，去年營收1,067.9萬元，年減87.4%，稅後虧損3,703.2萬元，每股虧損0.26元。董事會並通過，以公開標售方式處分位於桃園市中壢區中壢廠全部土地及廠房，期待透過資產活化為公司未來轉型創造契機。

中福表示，為活化資產及充實營運資金，董事會決議以公開標售方式處分位於「桃園市中壢區中正路四段353號」的中壢廠全部土地及廠房。並授權董事長簽約委託第一太平戴維斯辦理相關公開標售事宜。

中福說明，中壢廠房已因非法拆除，閒置多時，不僅難有收益，且每年需繳納相關稅費，支出逾千萬餘元，入不敷出，為活化資產，董事會決議出售。此一標售是為活化公司資產，不僅可充實公司營運資金，且可保障公司全體股東權益，為公司未來轉型創造契機。

戴維斯 營收

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