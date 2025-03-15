睽違8年六福2024轉虧為盈 去年營收23.24億元、EPS 0.46元

睽違8年，六福（2705）2024轉虧為盈，六福15日董事會決議通過，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後盈餘約8,900萬元，每股稅後純益(EPS)0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。展望2025年六福成功掌握疫後旅遊潮商機，展現營運能力，未來將大步邁開資產活化腳步，六福商辦大樓明年完工、關西六福莊二期啟動規劃，成為推升營收、獲利成長新動能。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，去年集團成功掌握市場脈動，提前布局，也因此2024年六福各事業體表現亮眼，六福村主題遊樂園的墓碑鎮、夏季慶典、動物派對等主題慶典，已成民眾瘋玩首選，今年更首度推出跨年活動，單日就吸引2萬民眾參加。

另外，六福萬怡酒店更發揮四鐵共構交通優勢，成功掌握展會、演唱會、運動賽事等商機，每逢周末住房率經常居高不下，關西六福莊主打動物園飯店，以獨有的生態體驗強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」成功帶動住房率。

賴振融表示，集團未來積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願，目前已在評估中。

六福旅遊集團旗下六福酒店式商辦大樓位於松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，預計2026年完工，改建後總樓地板面積將達6,350坪。以環境永續為前提，將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，國內外5大建築標章認證，打造結合減碳、健康、科技、商務的永續辦公大樓。

「關西六福莊」二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造無可取代的旅遊體驗。此外六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，除已取得有機作物認證，農場中不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，更引水成功復育出螢火蟲生態區，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護讓生態與農業共生共榮，發揮最大永續價值。