快訊

經紀公司才喊話求見金賽綸媽媽 金秀賢「下半身失蹤」洗碗照先曝光

看清金秀賢？全智賢曾喊「拒再合作」挨轟 12年後大逆轉：根本先知

聽新聞
0:00 / 0:00

終結8年虧損！六福去年轉虧為盈 每股賺0.46元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
六福村去年首辦跨年活動，超過兩萬人在童話世界倒數迎接新年。圖／六福旅遊集團提供
六福村去年首辦跨年活動，超過兩萬人在童話世界倒數迎接新年。圖／六福旅遊集團提供

六福公告去年財報，成功掌握疫後旅遊潮商機，展現營運能力，全年營收23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股稅後純益0.46元，正式轉虧為盈，終結8年來虧損。

六福旅遊集團總裁賴振融指出，去年集團成功掌握市場脈動，提前布局，也因此2024年六福各事業體表現亮眼，六福村主題遊樂園的墓碑鎮、夏季慶典、動物派對等主題慶典，已成民眾瘋玩首選，今年更首度推出跨年活動，單日就吸引2萬民眾參加。

賴振融也說，旗下六福萬怡酒店更發揮四鐵共構交通優勢，成功掌握展會、演唱會、運動賽事等商機，每逢周末住房率經常居高不下，而關西六福莊主打動物園飯店，以獨有的生態體驗強化親子客黏著度，去年開幕的「非洲探險島」成功帶動住房率。

賴振融表示，集團積極進行資產活化，六福酒店式商辦大樓按計畫興建及招商，將於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願，目前已在評估中。

賴振融表示，關西六福莊二期也已開始規劃，將以奢華住宿並緊鄰動物的叢林概念，打造無可取代的旅遊體驗。此外六福淺山農場未來將成為六福永續基地的示範點，除已取得有機作物認證，農場中不時有保育類動物穿山甲、大冠鷲、黃嘴角鴞等台灣特有種現蹤，更引水成功復育出螢火蟲生態區，以低度開發並結合在地生態、環境教育及食農體驗，結合飯店營運、動物照護讓生態與農業共生共榮，發揮最大永續價值。

住房率 生態

延伸閱讀

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

台東區域綠網見效 卑南溪口見麝香貓等淺山動物

+17元早餐吃到飽！ 台北福容周年慶 對中「1、7」餐點下殺77折 續住優惠每人1799元

一週7天都能用！台南人秀證件 遠東Café「早餐吃到飽」免550元 朝食必吃「爐烤火腿、現沖牛肉湯」任你續

相關新聞

巨大拚獲利回正常水準 庫存改善、新品上市有利2025年營運

巨大2024年第4季銷售遇亂流，第4季出現虧損，昨（14）日董事會通過2024年財報，每股稅後純益（EPS）3.22元，...

六福終結八年虧損、轉虧為盈 六福莊二期啟動規劃

六福（2705）15日董事會決議通過去年財報，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後純益0.89億元，較前一年轉虧...

睽違8年六福2024轉虧為盈 去年營收23.24億元、EPS 0.46元

睽違8年，六福（2705）2024轉虧為盈，六福15日董事會決議通過，2024年營收23.24億元，年增5%，稅後盈餘約...

終結8年虧損！六福去年轉虧為盈 每股賺0.46元

六福公告去年財報，成功掌握疫後旅遊潮商機，展現營運能力，全年營收23.24億元，年增5%，稅後盈餘約0.89億元，每股稅...

東元去年EPS 2.73元 派息2.2元

東元電機昨（14）日召開董事會，公布2024年度財務報表，全年歸屬母公司淨利57.67億元，年減1%，為歷史次高，每股稅...

元大金配發股利1.85元

元大金昨（14）日董事會通過2024年度股利分配，每股配發現金股利1.55元加上股票股利0.3元，現金股利及總股利1.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。