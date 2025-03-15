元大金配發股利1.85元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

元大金（2885）昨（14）日董事會通過2024年度股利分配，每股配發現金股利1.55元加上股票股利0.3元，現金股利及總股利1.85元均創新高，預計發出200億元現金。

以昨天收盤價34.75元計算，現金殖利率約4.4%。

元大金董事會並通過2024年財報，全年稅後純益為358.2億元，創下歷史新高，年增34.9%，每股稅後純益（EPS）2.77元。本次盈餘分配率約66%，突破近十年配發率最高62%的紀錄。今年股東會訂於6月13日召開，屆時將盈餘分派案提請股東會承認。

元大金以證券為主體，2024台股全年上漲28.47%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率13.26%，創近十年新高。此外，市場整體ETF規模續增，帶動元大投信管理資產規模突破2.2兆元，累計全年稅後純益39.48億元，成長55%。元大金先前公布，2月自結稅後純益25.1億元，較元月略減。

台股 市占率 現金股利

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