和泰產2025年業績挑戰155億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

和泰產險公布2024年簽單保費達143.4億元，年成長9%，八年來業績成長2.9倍。

展望今年，總經理顏思齊昨（14）日宣示業績目標為155億元，對車險與商業險業務有信心，即使年初嘉義地震造成對半導體產業理賠產生，但仍有信心今年獲利穩健達標，前二月業績年增25%，將積極發展新興風險如綠能、資安商業險。

和泰產險董事長蔡伯龍、總經理顏思齊與一級主管等說明今年度營運策略目標。

顏思齊指出，除了防疫險理賠以外每年獲利隨業績不斷成長，近兩年不論本業或投資獲利金額、比例均較疫情前佳，主因整體市場業績成長，包括火災、天災及再保市場費率提升；另受惠於半導體產業擴廠以及離岸風電、公共建設增加，工程險、火險保額上升使產險業業績成長。

至於今年前二月業績動能主要來自工程險成長，諸如離岸風電、儲能設備等，只要費率足夠就會支援此類新興風險。此外，今年經營方針首要擴大在和泰集團綜效，如針對購車或租車客戶完善車險保障。

顏思齊喊出今年業績目標為155億元，他說，雖然今年經濟情勢不穩定，尤其投資市場變化多端，但會專注本業，對於車險和商業險業務相對有把握。

而年初發生嘉義地震，據悉國內產險業者大多有台積電（2330）相關承保，台積電也公布地震造成損失金額，他說，會以此資訊粗估潛在損失，可能會反映於第1季財報，但對於年度利潤目標不會有影響，主要有再保分出、分入，尤其是巨災天災一定涵蓋再保。

展望整體市場，顏思齊認為，業界為了競爭業務，今年費率可能鬆動，但和泰產不殺價競爭。另再保市場因費率拉高使更多國際再保業者有意進入，可能使費率下降，不過，1月嘉義地震也會使業者警惕。

嘉義 地震 業績

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