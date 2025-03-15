東元去年EPS 2.73元 派息2.2元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
東元董事長利明献。聯合報系資料照
東元董事長利明献。聯合報系資料照

東元電機（1504）昨（14）日召開董事會，公布2024年度財務報表，全年歸屬母公司淨利57.67億元，年減1%，為歷史次高，每股稅後純益2.73元，董事會決議每股配發現金股利2.2元，以昨日收盤價53.8元計算，殖利率約5%，東元將在6月3日舉行股東會。

東元董事會也同時公告總經理任命案、併購馬來西亞機電工程公司、買回庫藏股等重要議案。總經理范炘的三年聘期將於今年4月6日屆滿，董事會通過機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶4月7日接任總經理、兼任資安長，將於4月7日生效。

東元2024全年營收552.35億元，年減7%；營業利益62.3億元，年減6.4%；歸屬母公司淨利57.67億元，年減1%，每股純益2.73元。2024年第4季營收135.22億元，季增0.4%，年減5.8%；歸屬母公司淨利11.92億元，季減32.6%，年增9%，每股純益0.56元。

東元新總座高飛鳶現年58歲，1994年加入東元馬達生產部門，2012年1月擔任中國無錫東元電機大馬達廠廠長，成功導入全廠製造執行系統；2015年7月擔任台灣的綠能電機產研事業部協理，兼任無錫東元精密機械公司總經理，2016年年底完成無錫沖壓中心建廠及中壢廠高效電工自動產線專案，2020年率團隊開發「高效能次世代電動車用動力系統」。

東元董事會也決議將自3月17日起至5月16日間，自集中市場買回庫藏股5,000張轉讓給員工，買回區間價格為37.66元~81.36元，總金額最高約4.068億元。

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