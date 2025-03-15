巨大拚獲利回正常水準 庫存改善、新品上市有利2025年營運

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導
巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照
巨大董事長劉湧昌。聯合報系資料照

巨大（9921）2024年第4季銷售遇亂流，第4季出現虧損，昨（14）日董事會通過2024年財報，每股稅後純益（EPS）3.22元，同時通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股2.2元，以昨日收盤價157元計算，股息殖利率約1.4%，配發率為68%。

展望2025年，巨大集團認為，隨著庫存狀況逐步改善，市場期待新年度產品上市，3月26日自行車展即將開跑，為市場買氣回升的重要指標，相信在2024年第4季獲利狀況落底後，會在2025年逐步回復正常獲利水準。

自行車業界分析，原本自行車產業在中國大陸騎乘自行車風氣帶動下，去年初開始看到春燕，高價車銷售相當好，然而去年第4季中國大陸對於自行車運動出現「禁夜騎」後， 大陸地區的銷售量下滑，歐、美地區的自行車銷售量回升速度緩慢。

另外，美利達又有業外損失因素干擾，巨大、美利達去年第4季都出現單季虧損。

巨大單2024年第4季稅後虧損9.07億元，每股淨損2.32元；使得2024年全年稅後純益縮水金額為12.64億元，年減62.8%，EPS為3.22元；去年前三季EPS則為5.54元。

巨大2024年營收712.8億元，年減7.4%，毛利率部分，因庫齡增加及大幅銷售折扣影響，依政策提列存貨跌價損失全年19億元，致2024年毛利率降低至19%，較2023年的22.1%下滑。

另一家自行車業者美利達日前公布的財報也是單第4季虧損，2024年營收達296.33億元，年增8.7%，前三季在銷售逐步回溫的背景下，本業的毛利率保持穩定，稅後純益為5.89億元。

第4季受到認列業外損失，包括轉投資遞延所得稅資產減損及車店通路商譽減損衝擊，導致2024年全年由盈轉虧，稅後虧損達6.99億元，每股稅後淨損2.34元。

巨大指出，全球大環境仍充滿許多不確定性，關稅政策與地緣風險，對於全球經濟發展增加更多挑戰，巨大集團跨全球經營，相對具有彈性因應風險的能力。巨大也將持續致力於產品研發、精進消費者體驗、強化通路變革並貫徹永續經營之理念，提升集團在全球自行車產業的競爭實力。

台北自行車展3月26日開展，巨大、美利達、零組件桂盟等相關業者今年都將參與展出，經歷整整一年多的庫存去化，新品推出後今年接單表現受到矚目。

庫存 自行車 車展

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