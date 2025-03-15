國泰金：股利一定比前一年好 爭取經營成果與投資人分享

國泰金控（2882）昨（14）日舉行法說會，針對投資人最關注的股利政策，總經理李長庚表示，下月將召開董事會決定股利金額，經營團隊會努力做出績效、向董事會爭取將經營成果與投資人分享，他也在法說會上喊話，「今年配發股利一定會比去年好。」

國泰金2024年稅後純益1,112億元，每股稅後純益（EPS）7.29元，累計稅後純益及EPS皆為歷史次高。國泰金去年配發2023年股利為現金股利2元，法人估算，國泰金將有配發3元以上實力。

國泰金法說會重點

國泰金財務長陳晏如表示，國泰金去年獲利亮眼、股息分配量能充沛，會將獲利歷史次高成果反應在股利政策上；同時也會觀察同業配發情形、考量財務穩健性，盡可能向董事會爭取具競爭力的股利政策，讓投資人拿到更好的股息殖利率。

近期台股震盪，李長庚分析，投資人不喜歡不確定性，不確定性高會拋售手中股票與債券，對資本市場造成衝擊；在市場變動過程中，很多好股票會被錯殺，也是低接好時機；不過相較過去，大型科技股跌個15%、20%，市場就視為好買點，這次因川普關稅政策不確定性，許多分析師認為需要看得更清楚，才能下手「抄底」。

國泰金昨天公布，國泰世華銀行去年稅後純益383億元，年成長32%，連四年寫歷史新高。

國泰人壽去年底手握近8兆元可運用資金，投資績效方面，國內股票報酬率達15.4%；國外股票報酬率11.6%；包含債券ETF在內的國內債券，投報率為5.6%。

此外，國壽金融資產未實現損失，由2023年的746億元縮小至651億元；國壽執行副總林昭廷說，去年底股市未實現利益高達上千億元，今年2月略降，但仍逾800億元。

壽險業2026年接軌IFRS 17，林昭廷表示，國壽去年新契約CSM高達900億元，未來每年目標700億元，除讓損益表的波動獲得控制，還有持續成長空間。