南寶2024年獲利旺 每股盈餘22.26元、配息19元皆創高

南寶樹脂今天公告2024年歸屬母公司淨利新台幣26.84億元，每股盈餘22.26元，創2023年以來新高紀錄。

南寶指出，2024年整體營運效率提升，產品結構優化，第4季營業利益率16.4%，較第3季增加0.5個百分點，為歷史次高。展望2025年，營收繼續挑戰歷史新高。

南寶表示，追求本業長期獲利成長，提升長期股東權益報酬率，今天董事會通過2024年度盈餘分配案，因獲利創歷史新高，擬配發每股現金股利19元，同樣寫下歷史新高，現金股利發放率約85%，以今天收盤價327元計算，現金殖利率達5.8%。

南寶說明，由於產業景氣與需求逐步回溫，耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，2024年第4季合併營收61.2億元，年增10.9%。第4季接著劑，包括鞋材接著劑與特殊接著劑業務年增12.7%，占第4季營收比重74%，建材與塗料業務第4季營收年增9.6%，占營收比重22%。

累計2024年全年，南寶統計，營業利益35.93億元，年增21.2%。第4季歸屬母公司淨利6.45億元，年增4.7%，每股盈餘5.35元，創同期新高。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與應用效應逐漸顯現，逐步貢獻營收；至於工業與其他消費性產業用接著劑，客戶需求持續復甦。將聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠。

南寶強調，重視ESG（環境保護、社會責任、公司治理）及研發綠色產品，期許「綠色永續」成為南寶的核心競爭力之一，持續邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。