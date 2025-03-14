福貞去年EPS -0.25元 要衝刺營收

福貞-KY（8411）昨（14）日公布去年合併財報，去年第4季營運轉盈，全年合併營收89.54億元，稅後淨損0.54億元，每股稅後虧損0.25元。福貞表示，今年集團全廠利用率持續提升，營收有機會挑戰百億，獲利與營收規模同軌並進。

福貞去年第4季合併營收24.79億元，創單季歷史次高，陝西廠第4季營運符合預期，稅後淨利1億元、年增614.3%，單季每股稅後純益0.46元。

福貞指出，第4季為食品包材製罐產業傳統旺季，集團除受惠冬季飲啤需求顯現及春節前節慶送禮剛需，因陝西廠於第4季逐步放量出貨，加上永定廠亦於12月啟動貢獻，使福貞第4季合併營收年增15.3%。

福貞表示，中國大陸啤酒罐化率仍持續穩健向上發展，帶動二片式鋁罐需求保持增長，使福貞陝西廠去年第4季受惠品牌客戶逐步擴大需求提升拉貨動能。

福貞自結2月合併營收6.78億元、年增39.3%，除2月工作天數較去年同期增加，中國大陸終端消費市場亦穩健去化，帶動2月訂單成長。累計前二月合併營收14.97億元、年7.6%，為歷史同期新高。