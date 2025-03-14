永豐餘去年EPS 0.98元 華紙-0.23元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

永豐餘（1907）、華紙昨（14）日同步公布2024年財報，永豐餘去年稅後純益（EPS）為0.98元、華紙每股虧損0.23元。

永豐餘昨日公布2024年財報，去年稅後純益為16.31億元，年減10.9%，EPS為0.98元，永豐餘董事會通過擬配現金股利0.8元，配息率達81.6%，若以昨日收盤價30元概算，現金殖利率為2.6%。

法人分析，去年工紙整體紙價與市場表現疲軟，導致獲利下滑。永豐餘指出，未來將持續觀察市場需求進行調整，達到生產與效益最佳平衡。

此外，永豐餘在現有產業綜效基礎上，轉化氣候環境挑戰成新商業模式。其中，永豐餘旗下的永餘智能亦已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。

華紙昨日公布2024年財報，去年稅後虧損2.5億元，每股虧損0.23元。華紙董事會決議，宣布投資花蓮廠新建生質能發電設施及相關設備，投資金額約新台幣30億元。

華紙表示，該投資案為考量花蓮廠永續經營規劃及未來電價、碳費及環保法規限制等議題，擬更新花蓮廠動力核心等相關設備。

華紙目前也積極切入高毛利產品開發，華紙表示，紡織部分目前紙漿抽絲已有樣品，花蓮廠已設置第一條以木材纖維抽絲紡紗的獨特試驗產線，計畫讓客戶了解產品優勢，期待能拓展綠色商機，帶動更多纖維材料的應用。

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