長興去年EPS 1.56元 派息1.2元

長興（1717）昨（14）日公告去年財報，全年獲利18.35億元，年增22%，每股純益（EPS）1.56元。董事會決議擬以盈餘發放現金股利每股1元和資本公積發放現金股利每股0.2元，合計每股1.2元，以收盤價28.8元估算，現金殖利率約4.2%。

長興表示，去年營運主要受惠於成本有利及產品組合優化，全年營收441.91億元，年增4.1%，營業利益21.7億元，年增13.3%，稅後純益為18.35億元，較前年成長22%，EPS1.56元。而特用材料因新產能加入，帶動銷量成長，對長興整體營收、獲利成長的貢獻提升，今年特用材料仍將提升生產效率、持續優化產品組合，穩定成長可期。

合成樹脂方面，去年在中國大陸仍維持穩定銷量，亞太、北美等海外市場銷量顯著增加，去年合成樹脂整體銷量成長。