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東元財報／2024年EPS 2.73元 將配發現金股利每股2.2元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

東元（1504）14日召開董事會，通過2024年度財務報表、總經理任命案、以及併購馬來西亞機電工程公司等三項重要議案。

東元電機今日公告，2024年全年合併營收為552.3億元，每股盈餘2.73元。董事會決議提案股東常會每股配發現金股利2.2元，現金股利配發率為80%，達到公司既定股利政策目標。

東元並公告，總經理范炘的三年聘期將於今年4月6日屆滿，董事會通過高飛鳶接任，將於4月7日生效。董事長利明献對范炘在儲能、綠能及電氣化等事業上的貢獻表示感謝。

東元表示，新總座高飛鳶現年58歲，擁有國立中央大學機械工程碩士學位，1994年加入東元，曾擔任無錫東元電機大馬達廠廠長，並成功導入製造執行系統（MES）。他於2015年回臺擔任綠能電機產研事業部協理。2020年，主導開發次世代電動車用動力系統，獲得臺灣精品金質獎。2021年改組後，高飛鳶作為機電系統暨自動化事業群總經理，推動事業群朝向節能減碳與電氣化，並建立越南及墨西哥的生產基地。

東元電機董事會今日也通過以不超過馬幣7千萬元(約新臺幣5.2億元)併購馬來西亞機電工程公司NCL及其從事新能源的子公司NCL Green Energy Sdn Bhd，預計於今年第2季完成交割。

東元電機 馬來西亞

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