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海悅財報／2024年獲利創新高 EPS 14.43元擬配息9元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

海悅（2348）14日公告，2024年營收102億元，年增31.03％，稅後純益22.3億元，年增41.75％，每股稅後純益（EPS）14.43元，獲利創下歷史新高，董事會通過，擬配發每股現金股利每股9元，配發率為62.37％，以今日收盤價171元計算，現金殖利率約5.26％。另，特別股股利分派為盈餘分配之每股現金股利1.6元。

海悅表示，建構以全台代銷為營運基石，向上積累投資建案認列完工法收入，2024年因全台代銷與認列營建收入雙成長下，繳出全年營收年增三成的佳績，另，因認列庫藏股轉讓員工費用，加上採用權益法認列之關聯企業（聯陞投資）利益1.16億元以及金毓泰前經營團隊賠償收入0.93億元，得營業利益26.6億元、稅後純益22.3億元。

海悅指出，去年第4季啟動「新莊海悅花園」完工交屋貢獻，與為開展策略聯盟長期合作的共好關係，移轉新店寶元段部分持分予新美齊認列16.52億元營建收入，雖該移轉案無處分利益，然維持公司營業現金流水位充盈無虞。

針對2024年獲利，海悅表示，去年毛利率36.85％、營業利益率26.18％與稅後淨利率21.93％，分別較2023年成長2、2與1個百分點，繳出三率三升佳績。

海悅指出，財務體質健全，將公司經營成果回饋全體股東共享，董事會此次配發率為62.37％，並同步保留部分盈餘充裕營運資金，為中長期營運穩健布局。

展望未來，海悅指出，今年台灣房市進入冷靜期，六都部分地區房價議價率已見有感擴大，惟買賣雙方對房價有共識基礎，得驅動銷售動能，且三月全台開始陸續有新建案推出市場，將審慎觀察房市變化，於全台代銷業務布局，加上三月將啟動完工交屋作業認列營建收入-「擎天森林」，與新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」等建案依完工交屋時程貢獻，營收動能來源無虞。

海悅 營收

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