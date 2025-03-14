睿生光電法說會／攜群創光電 分享公司技術研發與市場拓展的最新進展

睿生光電（6861）今14日攜手群創光電（3481）舉辦2025年上半年集團法說會，分享公司技術研發與市場拓展的最新進展。受惠於新技術與產品布局見效，睿生光電2024年營收與獲利雙雙成長，每股盈餘達3.75元，日前董事會通過每股現金股利1.8元，為成立以來新高。展望2025年，公司預期研發創新與客戶合作的成果將持續發酵，並透過高價值產品線與新興市場開拓，進一步推動營收與獲利增長。

此外，睿生光電持續看好醫療與工業檢測市場的長期成長潛力，並計劃結合自主研發與策略夥伴合作，將技術應用從TFT擴展至CMOS與紅外光感測器等領域，深化跨領域整合，提升產品競爭力與市場占有率，期待為公司未來數年成長奠定堅實基礎。

董事長楊柱祥指出，公司去年營收和獲利的增長，反映在研發方面的持續投入成效。其技術和產品品質已獲得市場認可，吸引客戶委託設計產品並提供整合性製造服務，擴大應用於各種場景。無論在已開發國家或新興市場，客戶需求持續增長。

睿生光電表示，公司長期深耕感測器市場，並將「新技術、新產品、新市場」作為核心發展策略。透過多元檢測技術的整合應用，公司致力於打造產品與技術差異化，以掌握檢測市場的高速成長商機。未來，公司將持續圍繞核心光感測技術擴大應用布局，深化與策略夥伴的合作，加速進軍新興市場，以實現穩健成長，為股東、員工及社會創造更大價值。