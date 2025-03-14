法人：樂觀預期國泰金現金股利 今年股利超越去年許多

國泰金控今（14）日召開法說會，今年配發的股利水準成矚目焦點，對此，國泰金控總經理李長庚指出，若以去年獲利為基準，今年股利應可超越去年很多，但實際發放水準必須由董事會授權決定；國泰金控去年全部以現金股利配發，每股配發2元，法人預期，以國泰金控平均至少60%的配發率，再加上去年全年EPS7.29元，今年現金股利應可望配發3元以上。

國泰金財務長陳晏如指出，去年獲利1112億元，創歷史次高，因此，今年的股息分配量能充沛，且預期股息殖利率應會更好。李長庚也指出，未來在接軌國際新制之後，各項指標的表現更穩定，從量能、負債比來看，未來可望有更好的股利水準來回饋投資人。

關於國泰金是否加入「金控併購2.0」戰局，李長庚則給出和其他金控不同的答案，原因在於國壽接軌之前，資本必須先滿足。

國泰金李長庚坦言，近幾年來為了接軌，已為國壽增資2、3千億元，因為這是資產占比國泰金2/3的子公司，必須先讓其能因應巨大的法規改變（指接軌IFRS 17），其中，光是股東權益就因此要增加1.6倍之多，「所以，每年在作5年計畫時，也對其他子公司很抱歉，使很多子公司要不到資本！」他舉例，國泰證券這幾年的業務成長很快，也需要資本。

因此李長庚指出，等國壽順利接軌之後，整個資本配置會再來思考，屆時會採取比較積極的擴張策略，強化子公司業務發展，爭取新的併購機會。

針對投資部位，國泰人壽執行副總林昭廷指出，去年底有1千億元的國內外股票未實現收益，雖然2月逢股市震盪，但2月底仍在800億以上，所以仍很充足。他也表示，目前美債存續期間大多都在11年左右，為了因應接軌，因此以固定息收為主，因為投資重點不像股票，不會在資本利得。

林昭廷也統計，目前利率6%以上的高利保單，占比仍有27%，接軌之後雖然淨值有部分下降，但會有大量的CSM（合約服務邊際利潤），可以抵銷高利保單的負面影響。他也樂觀指出，未來利息成本也會大為下降，甚至財報上會出現正利差。

林昭廷也表示，國壽很早就聚焦在健康險，去年健康險的保費大約成長3成，亦成為CSM的主要貢獻，他也進而指出，未來每年的CSM都會持續成長，每年估計至少700億的新契約CSM，未來也將成為重要獲利來源，而隨著每年損益表上的CSM的釋出，未來五年內會有10%至15%的成長，絕對金額亦很大，將使損益表的波動不但可控制，而且可持續成長。至於ICS的試算，國壽目前估為190%，比起最低標準100%超越甚多，因此，也使未來人壽現金股利更有上繳能力。