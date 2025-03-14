快訊

中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

傅崐萁競選小物違法？「她」也曾送指甲剪套組 桃檢早簽結

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

統一法說會／電商布局投資者角色 各自發揮專長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一企業14日舉行法說會董事長羅智先全球的電商變化快速，透過資金挹注後提供員工一個穩定工作環境，原本這些平台就有他們獨特競爭力，讓他們各自去發揮專長。黃淑惠
統一企業14日舉行法說會董事長羅智先全球的電商變化快速，透過資金挹注後提供員工一個穩定工作環境，原本這些平台就有他們獨特競爭力，讓他們各自去發揮專長。黃淑惠

統一企業（1216）14日舉行法說會，董事長羅智先全球的電商變化快速，統一集團要能快速了解數位經濟的門道，統一收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家（8044），統一只是一位投資者角色，透過資金挹注後提供員工一個穩定工作環境，原本這些平台就有他們獨特競爭力，讓他們各自去發揮專長。

統一的電商跟實體通路如何貨暢其流下，可以發揮什麼樣的角色；統一在數位布局都在學習階段，特別隨AI不斷進展變化非常快，了解電商跟實體通路在貨暢其流扮演的角色，都還在學習階段。

統一長期看好電商發展，羅智先分析，雙方各自做好自己的事，不急著一定要怎麼樣，主要是讓雙方人員熟悉對方的商業邏輯，再從中去看看業務運作上有什麼可以互相幫忙的地方。

在這段過程裡面，會很長的一段時間適應，對於做實體業務的人跟做電商業務，很多場域及思維都有很大不同，透過這些合作慢慢釐清一個可行模式，所以短時間內並不急著馬上要幹嘛。

羅智先 電商

延伸閱讀

統一法說會／董座羅智先談大陸布局 領悟出「不要競爭」哲學

新能源車門像盲盒…網哀號「能統一嗎？」 何小鵬要當救世主

反分裂法二十周年 趙樂際：豐富完善以法懲獨制度

獨立、統一是言論自由 邱垂正：鼓吹戰爭、武統逾越範疇

相關新聞

統一法說會／董座羅智先：今年集團成長最大的會是通路服務業

統一（1216）14日召開法說會，董事長羅智先表示，統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業。相對製造...

統一法說會／董座羅智先談大陸布局 領悟出「不要競爭」哲學

統一企業（1216）14日舉行法說會，董事長羅智先親自主持，統一在中國大陸布局領悟出「不要競爭修養」經營管理哲學，也不相...

國泰金法說會／獲利創歷年次高 總座李長庚：今年股利一定比去年好

國泰金控（2882）14日舉行法說會，針對投資人最關注的股利政策，總經理李長庚喊話，下個月就會召開董事會、決定股利金額，...

中華電盤中市值上兆元 兩任董事長目標兌現

台股近期走勢震盪，股息穩定的電信股成資金避風港，一舉推升中華電信今天盤中股價觸及129元，市值正式上新台幣兆元，兌現前任...

賠錢還發錢！美利達股價失速下探又爬升 投資人捏一把冷汗

美利達（9914）2024年每股虧2.34元，但董事會看好產業前景，仍決議配息4元，外資也正面看待今年產業勢態，14日股...

資金輪動至塑化 台塑四寶集體走強、台塑盤中飆逾6%

台塑（1301）董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，每股配發現金0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。