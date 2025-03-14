統一法說會／電商布局投資者角色 各自發揮專長

統一企業（1216）14日舉行法說會，董事長羅智先全球的電商變化快速，統一集團要能快速了解數位經濟的門道，統一收購Yahoo台灣電商事業及入主PChome網家（8044），統一只是一位投資者角色，透過資金挹注後提供員工一個穩定工作環境，原本這些平台就有他們獨特競爭力，讓他們各自去發揮專長。

統一的電商跟實體通路如何貨暢其流下，可以發揮什麼樣的角色；統一在數位布局都在學習階段，特別隨AI不斷進展變化非常快，了解電商跟實體通路在貨暢其流扮演的角色，都還在學習階段。

統一長期看好電商發展，羅智先分析，雙方各自做好自己的事，不急著一定要怎麼樣，主要是讓雙方人員熟悉對方的商業邏輯，再從中去看看業務運作上有什麼可以互相幫忙的地方。

在這段過程裡面，會很長的一段時間適應，對於做實體業務的人跟做電商業務，很多場域及思維都有很大不同，透過這些合作慢慢釐清一個可行模式，所以短時間內並不急著馬上要幹嘛。