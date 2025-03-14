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統一法說會／董座羅智先：今年集團成長最大的會是通路服務業

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
統一董事長羅智先表示，統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業。記者黃淑惠/攝影
統一董事長羅智先表示，統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業。記者黃淑惠/攝影

統一（1216）14日召開法說會，董事長羅智先表示，統一集團所有事業體將穩健成長，其中成長最大的會是通路服務業。相對製造業來講，服務業千變萬化，社會有需求就能提供需求。統一將新開的百貨Dream Plaza還有很多設備、現場勞力拉的時間比較長，還在精雕細琢。

談及零售業現況，羅智先指出，像是電費、缺工等系統性的問題，就不是問題，主要是考驗企業的應變能力。他表示，零售業有相當空間，可以不斷突破。

講到菲律賓7-11，羅智先指出，現在產業情況有點變化，自從疫情後，統一711在菲律賓形成自然壟斷的地位，市占率已經超過85%，近期目標是快速展店。像是近年來統一超（2912）在台灣不斷開複合型大店，在菲律賓數量夠大後，很多創新的模式，像是店中店、複合店，對統一來講不難，時間到之後開大店就會水到渠成，零售團隊今年也會正式到菲律賓開始運作。

近期家樂福宣布9月加入Openpoint生活圈，羅智先談到點數經濟，對集團來講是非常期待與振奮的，透過集團整合，點數就像是匯率兌換一樣，還會加入外圍的企業。羅智先說到，點數是「沒有門戶」的，像是「代幣」，消費者會更願意使用，不限場合能隨時使用是未來的目標。

物流方面，羅智先表示，統一物流園區有分「大、中、小」三個等級，其中，大型物流中心全集團有5至6個，全天候營運，投資都有百億以上，其中新市物流園區會在第2季開幕；中型物流中心則是配合集團原先的物流，依據地緣性分布，比較彈性，2-3單位；小型物流園區，就是原先的物流，具備機動性。

羅智先表示，統一的物流中心的特色是全溫層，常溫、冷藏、冷凍等，近期也有接觸到醫療物流，已有取得執照。

羅智先 菲律賓 零售業

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