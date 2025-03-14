統一法說會／董座羅智先談大陸布局 領悟出「不要競爭」哲學

統一企業（1216）14日舉行法說會，董事長羅智先親自主持，統一在中國大陸布局領悟出「不要競爭修養」經營管理哲學，也不相信「爆品」；大陸掀起飲用無糖茶的風潮，各種茶品都有自己的賽道，統一在茶飲有各色的茶品，用自己的經營腳步來經營市場，統一中控未來依舊要維持8%-10%成長。

羅智先指出，統一在中國大陸布局多年來領悟出「不要競爭」經營哲學，這個市場已經大到不需要競爭，自己必須要有自己的步調跟節奏；就像漲價跟不漲價都有自己的思考策略，跟同業一起做同一件事是巧合，不同調則是正常情況，統一走自己的路，不會去挑釁別人，選定路及方向後做好自己。

羅智先也進一步表示，個人的經營哲學裡不相信「爆品」，「爆品」的時間都不會長久，像煙火一樣，所有的產品要長久，必須要努力不斷的耕耘，看新品不如把舊品銷售做到最好，有很多老產品在其他很多銷售都掀起比新產品還大的話題。

中國大陸近年來無糖茶需求大爆發，無糖茶研發就像好的雞湯一樣，好的雞湯通常要做到看不到雞肉，無糖茶要做到好喝也沒有這麼簡單，很多東西都需要時間考驗，最終就變成口碑，這些都是需要時間去研發，就像電商的產品銷售要持久，就是要依賴口碑，商品要長期經得起考驗比較重要。

2006年統一集團就推出無糖茶，當時市場太過寂寞，寂寞到統一也做不下去，這不是產品問題，這是統一「修養」出了問題，現在正在急起直追；大陸市場發展產品「恆心跟耐力」是一個決勝關鍵，無糖茶就是素顏，要真金白銀競爭，所以統一還有努力的空間。

現在市場流行無糖茶，但全世界糖的用量沒有減少，還不斷在增加，這樣糖去什麼地方?有糖、無糖飲品會有各自的賽道；有很多人走火入魔，什麼都要無糖，但人還是有口腹之慾、好吃、吃喝還是很重要，統一在茶飲布局有特色的茶品，有自己的節奏養生茶的產品。