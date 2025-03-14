國泰金法說會／獲利創歷年次高 總座李長庚：今年股利一定比去年好

國泰金控（2882）14日舉行法說會，針對投資人最關注的股利政策，總經理李長庚喊話，下個月就會召開董事會、決定股利金額，經理部門會努力把績效做出來，並和董事會爭取，把經營成果和投資人分享，他也不忘喊話，「今年配發的股利一定會比去年好。」

國泰金控2024年稅後純益1,112億元，創歷年次高紀錄，財務長陳晏如表示，金控獲利亮眼、股息分配量能充沛，會將獲利創次高的成果，反應在股利政策上；同時，也會觀察同業配發情形、財務健性考量，盡可能向董事會爭取具競爭力的股利政策，目標是讓投資人拿到更好的股息殖利率。

李長庚補充說，國泰金過去幾年集中精力在讓資產占比最高的壽險公司能順利接軌，目前看起來萬事俱備、可順利接軌，相信將來接軌後，資產負債比較穩定，就能有比較穩定的配息指標、市場也不用再猜來猜去。

國泰金2024年稅後淨利1,112億元，每股稅後純益（EPS）達7.29元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高。

國泰金2024年配發2023年股利為現金股利2元，股利配發率約61.7%，法人指出，若以61.7％配發率估算，國泰金將有配發4.5元的能力。不過，一切還是要等國泰金董事會決議為準。