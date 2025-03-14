賠錢還發錢！美利達股價失速下探又爬升 投資人捏一把冷汗

美利達（9914）2024年每股虧2.34元，但董事會看好產業前景，仍決議配息4元，外資也正面看待今年產業勢態，14日股價盤初雖一度失速跌破月線、下探至153元，但多頭隨即猛力加速，拉抬股價一路震盪向上爬升，近10:30翻紅衝上170.5元，隨後持穩高檔之上，讓投資人捏了一把冷汗。

美利達113年本業毛利率持穩，營收達296.33億元、年增8.7%。美利達表示，在銷售逐步回溫的情況下，本業營業淨利達30.33億元，但由於認列業外的轉投資公司出現遞延，所得稅資產減損以及車店通路商譽減損的年度一次性提列損失，業外損失高於本業獲利，因此合併財報稅前虧損7.33億元，每股稅後虧損2.34元。不過，基於本業營收成長，且對自行車市場的前景有信心，加上業外的損失並無現金支出，因此美利達仍決定從保留盈餘配發現金股利每股4元。

另，據外資報告指出，腳踏車產業2025年至2026年前景樂觀，台灣腳踏車供應鏈最看好巨大（9921），其次是美利達、桂盟（5306）。其中，美利達評等為「優於大盤」，目標價從185元、調升至230元。

展望2025年，外資表示，仍有三成自行車供應商持進謹慎態度，顯著低於一年前的65%。此外，市場擔憂關稅對自行車供應鏈的影響，可能反而為巨大、美利達帶來潛在利多。外資認為，巨大與美利達已具備在台灣生產所有美國市場銷售車款的能力，因此，巨大及其ODM客戶可能提升市占率，或因部分競爭對手受關稅影響導致成本上升，進而提升平均銷售價格。