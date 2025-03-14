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資金輪動至塑化 台塑四寶集體走強、台塑盤中飆逾6%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑（1301）董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，每股配發現金0.5元。（聯合報系資料庫）
台塑（1301）董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，每股配發現金0.5元。（聯合報系資料庫）

台塑（1301）董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，每股配發現金0.5元，依13日收盤價37.25元計，現金殖利率1.3%。台塑未賺錢，但仍願意配發股息給股東，且台塑預期第2季營收可望優於首季，14日股價盤中大漲逾6%，帶動台化（1326）、南亞（1303）、台塑化（6505）齊大漲逾3%，塑膠族群也跟進上漲，台達化（1309）、亞聚（1308）也漲逾3%。

台塑指出，第1季因適逢農曆春節，出貨天數減少，但第2季亞洲將有14座輕油裂解廠安排歲修，下游石化廠配合歲修或減產，市場供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲。加上公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營收可望優於首季。

台塑集團2月合併營收受惠春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，四大公司營收合計1,203.4億元，月增2%、年增7%，其中台塑、南亞、台化都交出年月雙增好成績，台塑化受油價下跌影響，較上月及去年同期小幅衰退。

台塑2月合併營收161.30億元，月增15.4％、年增24.7%。台塑表示，1月底逢農曆春節，出貨天數較少，春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，回補庫存，且部分工廠1月歲修完成，加上將步入塑料傳統需求旺季，客戶購料意願提高，致2月各主要產品銷量合計比1月增加。

台塑四寶普遍看好第2季營運前景，台化董事長洪福源表示，儘管美國川普政府不確定性對市場產生重大影響，市場、終端訂單、備貨陷入觀望，但旺季確實已到，營收將有較大幅成長，至於售價要看關稅戰發展及大陸兩會後措施。

台塑14日以37.7元開高，一度漲至39.85元，盤中大漲近7%；南亞大漲逾4%，台化、台達化、亞聚、台聚（1304）都有超過3%的漲幅。台塑化也不畏油價近期表現疲弱，盤中上漲近5%。

台塑化 台塑四寶 營收

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