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與期待不一樣？台塑配0.5元大漲5%、長榮配息32.5元反下跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑（1301）僅配發現金0.5元，現金殖利率1.3%，但14日盤中反向大漲逾5%。聯合報系資料照
台塑（1301）僅配發現金0.5元，現金殖利率1.3%，但14日盤中反向大漲逾5%。聯合報系資料照

去年全年財報持續揭露，貨櫃三雄中壓軸公布股利的長榮海運（2603）13日公告2024年財報，全年每股純益（EPS）64.87元，董事會並決議擬配發現金股利每股32.5元，配息率逾五成，現金殖利率約14%，但長榮14日卻下跌，盤中跌逾3%。相較之下台塑（1301）僅配發現金0.5元，現金殖利率1.3%，但14日盤中反向大漲逾5%。

長榮2024年全年稅後純益為1,394.5億元，年增294.6%，每股純益（EPS）64.87元，寫歷史次高紀錄。董事會並大手筆配息，擬配發現金股利每股32.5元，以13日收盤價230.5元計算，現金殖利率達14%，預計將配出逾703億元盈餘。但長榮股價今不漲反跌，盤中跌逾3%，更一度下跌至221元。

長榮下跌，但僅發出配息0.5元的台塑卻逆勢大漲，盤中漲幅逾5%，力拚站上40元。

台塑董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，配發現金0.5元，依13日收盤價37.25元計，現金殖利率1.3%。

以籌碼面來看，長榮近兩天遭投信調節，13日加大力度賣超逾八千張，不過自營商已連續買超五天；台塑13日則遭三大法人同步賣超，但扣除13日一天，投信已買超台塑8天。

針對今年展望，台塑指出，第1季因適逢農曆春節，出貨天數減少，但第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營收可望優於首季。

台塑 配息 長榮海運

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