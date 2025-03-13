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永豐金法說會報股利佳音 一定高於去年並以現金為主

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控下午舉行2024年第4季法說會，圖為永豐金控總經理朱士廷。本報資料照片
永豐金控下午舉行2024年第4季法說會，圖為永豐金控總經理朱士廷。本報資料照片

永豐金控周四召開法說會，永豐金控總經理朱士廷在法說會前記者會對於今年的股利配發政策指出，除了配發率比去年高之外，今年的股利水準將比去年來得高，而且會以現金為主。

永豐銀行總經理莊銘福也在記者會答覆媒體提問時，首度對外表示，響應金管會的亞洲資產管理中心政策，永豐銀行將向金管會送件申請財管2.0執照，並且爭取在本月董事會通過，未來希望透過銀行跟證券在服務上的整合，能夠爭取更多財管的商機。

而且玉山金控日前法說會上表示接軌IFRS新制將是物色併購壽險的好時機之後，朱士廷今天在法說會上也表達類似的看法。朱士廷指出，由於壽險並非永豐的核心能力，因此目前並沒有相關的併購計劃，但他表示會慢慢思考，會等到2026年壽險業接軌IFRS之後，再評估永豐是否有能力進行壽險的併購。

不過相較於壽險公司，永豐金對於能夠強化現行子公司實力的併購更感興趣。朱士廷也表示，除了併購京城銀行之外，未來也不會排除繼續去物色理想的證券或投信標的，來擴大相關的市佔版圖。

永豐金控今日也在法說會上回應，對於併購京城銀行的文件送審金管會進度，目前的確尚未送件。對此財務長許如玫表示，兩家公司都還在準備一些相關資料，等文件齊全之後才會送件申請。媒體關注會否在3月底之前送到金管會？朱士廷則表示會努力，並且已經跟員工進行安置計劃的溝通。

併購 壽險公司 永豐金控

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