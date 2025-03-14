和大2024年EPS 0.7元 半年配0.8元

全球機器人百強之一的和大工業（1536）昨（13）日通過去年合併財報，合併營收57.74億元，稅後純益1.95億元，每股稅後純益0.7元；董事會通過分派去年下半年股利，每股擬配發0.8元現金股利，和大去年上半年並未分派股利。

和大自結2月合併營收4.55億元，月增20.5%，創近六個月單月高點。累計前二月合併營收8.32億元，年減約16%；據悉，和大轉投資的盟英諧波減速機已經開始出貨重要客戶，預期將帶旺和大。

和大稍早指出，隨著客戶群訂單調整期，預估3月營收將持續月增並挑戰優於去年同期，整體營運將擺脫2024年低迷局勢。

和大轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度諧波減速機零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。