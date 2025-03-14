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長榮配息32.5元 殖利率14% 今年業績有望續揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運13日公告2024年財報，全年稅後純益為1,394.5億元。聯合報系資料照
長榮海運13日公告2024年財報，全年稅後純益為1,394.5億元。聯合報系資料照

長榮海運（2603）昨（13）日公告2024年財報，全年稅後純益為1,394.5億元，年增294.6%，每股純益（EPS）64.87元，寫歷史次高紀錄。長榮董事會決議，擬配發現金股利每股32.5元，配息率逾五成，現金殖利率約14%。

此次長榮海運大手筆配息，現金殖利率之高為台股中百億級資本額企業罕見，預計將配出逾703億元盈餘，其中，最大受惠者為長榮家族及其關係企業，集團事業體的大贏家則包括近日減資的榮運，因持有長榮逾1萬張股票、持有長榮航逾4萬張股票，可望最受惠。

長榮近五年獲利概況 圖／經濟日報提供
長榮近五年獲利概況 圖／經濟日報提供

值得注意的是，同為貨櫃三雄之一的陽明，在長榮發布財報的前一天公告配息，因現金殖利率超過10%，昨天獲投信買超逾千張，而長榮股息高達32.5元，殖利率超過14%，未來是否受到高股息ETF青睞，值得注意。

長榮海運不只是去年好，累計前兩個月合併營收為764.81億元，較去年同期增加179.6億元，成長30.69%。法人看好，紅海危機再起，胡塞組織重啟攻擊以色列船舶，運價掀新一波漲勢，長榮海運未來業績有望繼續跟著受惠。

美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，未來若大陸製船舶比重達到25%或以上，即課以高額費用，長榮目前航行美西的船舶都非大陸製的船舶，市場看好在北美線的未來競爭力再度浮現。

全球海運市場瞬息萬變，一不小心就會失去競爭力，在全球狂推節能減碳的大浪襲來，長榮海運2025年一開春，大手筆斥資千億元台幣進場訂造11艘LNG雙燃料貨櫃船，用行動宣示長榮海運節能船舶多元化發展全面啟動，用行動來強化全球競爭力，才能在變化多端的海運市場中乘風波浪。

長榮2024年營收及稅後純益寫下歷史第三高，EPS則寫下歷史次高成績。面對2024年全球航運市場的供需挑戰，長榮海運積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢。同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。

到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，全球貨櫃輪運價受到地緣政治影響2024年獲利全面走高；展望未來，長榮將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，以前瞻性的思維規劃，攜手客戶共創雙贏未來。

殖利率 長榮海運

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