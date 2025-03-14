永豐金股利 法人估1.2元

永豐金控（2890）昨（13）日召開法說會，針對投資人最關注的股利政策，永豐金控總經理朱士廷透露，2024年配發2023年盈餘，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，配發率約62%，今年配發去年股利，不論是整體股利水準，現金股利、股票股利都會比去年高，且會以現金為主。法人估計，永豐金股利上看1.2元。

永豐金財務長許如玫指出，永豐金的股利政策會維持穩定，會以現金為主、股利為輔，併購京城銀行不會影響永豐金的股利配發水準，過往配發率約在60%至65%，目前帳上累積未分配盈餘充裕，股東對配發率可樂觀看待。

朱士廷補充說，2024年配發2023年盈餘，每股配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，配發率約62%，今年不論是現金股利、股票股利，或整體股利水準，都會比前一年好。

永豐金2024年稅後純益222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後純益為1.75元；法人推估，股利可望有1.2元水準。

針對併購京城銀的進度，朱士廷說，目前積極準備送件資料，會盡快向主管機關提出申請。對於金管會推出數位保險公司，取代原有純網路保險規定，內部正在評估。

台灣近期吹起「金融2.0」併購風潮，朱士廷回應，永豐金在2024年併購柬埔寨Amret，並提出併購京城銀意願後，未來將持續尋找證券、投信的併購機會。

對於近期台積電股價跌到千元以下，是否為進場好時機，成為近期股民們的關注議題，朱士廷提出著名的「主人與狗」理論分析，「狗（股價）可能會離開主人（基本面）到遠一點的地方，但最後還是會回到主人身邊」；意即股價的漲跌有時會遠離基本面，但最後還是會回來。