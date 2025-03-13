東台財報／去年每股虧3.56元不配發股利 持續推動全球市場布局

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

工具機大廠東台精機（4526）13日通過去年合併財報，合併營收57.39億元，稅後淨損9.06億元，每股稅後虧損3.56元，董事會通過不配發股利，以確保資源有效運用，進一步強化企業韌性，持續推動技術創新與全球市場布局。

東台表示，去年大環境景氣不佳導致營收下滑，歐洲子公司進行重整費用，加上庫存調整提列存貨備抵跌價損失準備金，因此一次性認列虧損。

展望今年，東台董事長嚴瑞雄看好半導體、電動車、航太等產業需求升溫，預期工具機景氣將在第1季末之後逐漸明朗。東台2月合併營收3.70億元、年增50.0%，累計前二月合併營收8.26億元、年增9.9%。

東台去年因國際情勢影響導致虧損，但公司年初已簽訂售廠案，預計第2季認列業外收益。東台處分路科二廠廠房及附屬設施給緯穎科技（6669），交易金額15.2億元，初估處分利益約11億元，每股盈餘貢獻約4.3元。

另受惠於半導體印刷電路板設備拉貨與中國大陸電動車應用持穩，加上集團旗下亞太航太業績回溫，榮田航太、綠能及軌道交通等事業營運持續看升，今年營運可望轉盈。

東台在日前剛落幕的台北國際工具機展（TIMTOS）中，透過與百德（4563）的策略結盟，共同拓展德國、波蘭及克羅埃西亞等三大重點市場，同時強化技術整合與全球市場布局，為未來成長奠定更穩固的基礎。

嚴瑞雄進一步指出，與百德策略聯盟，希望藉由提升產品及附加智慧化軟體價值，深化與客戶的合作關係，並加速產品應用於中高階市場。面對市場高度競爭，未來工具機大廠之間的策略聯盟，將會是一股新趨勢。

近年來，東台全力推動智慧製造，聚焦汽車、航太、醫療與電子半導體等四大產業，並透過AI驅動的精密加工技術，為客戶提供更高效的生產解決方案。

工具機 營收 航太

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