永豐實2024年EPS 2.78元 詩肯1.6元

永豐實（6790）昨（13）日公布2024年財報，稅後純益7.43億元，年減22.9%，每股純益（EPS）為2.78元。另外，董事會同時通過擬配發現金股利2.55元，配息率為91.7%，依昨日收盤價42.75元概算，現金殖利率為5.9%。

去年受到原物料價格波動，導致淨利較前一年減少，永豐實指出，將透過深入分析國際原物料成本走勢，優化產品組合，同時整合永豐餘集團資源，以推動獲利增長。

台灣連鎖家具龍頭詩肯2024年稅後純益8,041萬元，年減22.1%，每股純益1.6元。同時，董事會也通過擬配發1.5元現金股利，配發率93.75%，以昨日股價33.1元計算，現金殖利率4.53%。