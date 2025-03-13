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三陽2024年EPS 6.02元 堤維西4.76元
三陽工業（2206）昨（13）日公布2024年度財報，全年稅後純益為47.7億元，年減約24%，每股純益（EPS）為6.02元。三陽表示，去年獲利較前年下滑主因去年有出售土地墊高基期。
三陽董事會昨通過擬每股配發現金股利3元，以昨日收盤價68.7計算，殖利率約4.37%。
國內最大的AM車燈廠堤維西去年稅後純益為15.44億元，年增率41%，每股純益為4.76元；董事會決議每股配發金股利3元，配發率為63%，以昨天收盤價格59.2元計算，現金殖利率達5.06%。
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