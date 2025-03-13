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中鋼新盤價 估開平高盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鋼市穩定上漲，加上近期國內對大陸熱軋鋼品展開反傾銷調查，鋼鐵流通行情應聲走高，中鋼（2002）將於18日（下周二）開出的4月以及第2季盤價，「完全沒有跌價理由」，平高盤的態勢沒有懸念，市場預期每公噸有上漲20美元至30美元空間。

法人分析，中鋼這回開的是大盤價，也就是4月的月盤與第2季的季盤一起開出，目前看來除了少數的鋼種可能維持平盤外，多數都將上漲，等同宣告中鋼第2季起基本面更紮實，財務含金量的貢獻價值進一步堆升。

中鋼專家表示，美國掀起全球關稅戰，烏克蘭戰爭停火產生重建需求，都帶動鋼價走高，中鋼開盤會以協助客戶接單為重點，同時貼近市場，最終要經廠盤會議拍板。

中鋼董事長黃建智說，國際鋼鐵產業表現相對樂觀，沒有什麼太負面的因素，對業務部門有充分信心，能綜合局勢開出最合適的盤價，帶動國內鋼鐵產業上下游一起向前走。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價突破每公噸1,000美元，接下來再漲的機率高，尤其國內對中國大陸熱軋反傾銷正式立案調查，市場情緒進一步回暖，都有效助漲中鋼新盤價的動能。

上市鋼廠主管說，中鋼這次盤價熱軋頗有上漲架勢，除了美國熱軋每公噸上達1,000美元助攻外，當前API石油用鋼管的需求不錯，帶動鋼管熱軋底材的報價持續向上。

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