大山 2024年EPS 3.96元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
大山近五年營運概況 圖／經濟日報提供
大山近五年營運概況 圖／經濟日報提供

老牌線纜廠大山（1615）2024年營運大爆發，再登線纜獲利王。大山昨（13）日公告去年財報，2024年稅後純益5.59億元，年增6.5%，每股純益（EPS）達3.96元，獲利創歷史新高紀錄，每股獲利連兩年登線纜業獲利王。

大山近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單滿檔，加上看準北部建築用線商機大，向上布局，且成本控管得宜，2023年、2024年稅後純益皆逾5億元，EPS均逾3元，連續兩年榮登線纜獲利王。大山盈餘分配股利政策擬於下次董事會再行討論。

大山近年積極拓展業務，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。大山指出，台電強韌電網計畫、政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，皆推升線纜需求，未來營運相當穩健。

法人指出，在台電強韌電網計畫、以及AI科技帶動下，新增電廠增多，都對線纜帶來良好的市場，且電力傳輸效能大增，也會使全球電網布建需求提升，為線纜業帶來良好的市場。

至於與線纜息息相關的銅市場，業界認為，銅價短期受到被增關稅，長期在降息、通膨等會刺激原物料持續上漲，各方因素讓銅價擁有上漲的力道，另外，AI科技、建設增多、各國的強韌電網計畫，都帶動用電需求，也會間接帶動對銅及線纜需求。

值得一提的是，除了線纜本業外，大山亦積極拓展營建事業，大山指出，子公司昕邑建設目前正著手規劃新建案，基地面積約800坪，位在三榮路上，鄰近台中高鐵站，未來前景與漲勢看好。

大山表示，桃園營業所還有一定的成長空間，儘管近期房市受到打房干擾，但整體推案量仍大，仍會積極爭取建築用線需求。另外，台電強韌電網計畫持續釋出訂單，加上還有線纜汰舊換新需求，市場狀況良好。

台電 電纜

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