台塑配息0.5元 步入旺季

台塑（1301）董事會昨（13）日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，配發現金0.5元，依昨日收盤價37.25元計，現金殖利率1.3%。

針對今年展望，台塑日前曾表示，第2季亞洲將有14座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能1,104萬噸，影響乙烯供應減少131萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，市場供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲。

台塑指出，第1季因適逢農曆春節，出貨天數減少，但第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營收可望優於首季。

長榮鋼（2211）昨（13）日公布財報，稅後純益25.5億元，每股純益（EPS）為6.12元，董事會通過擬每股配息5元，依昨日收盤價99.3元計，現金殖利率約5%。

長榮鋼表示，鋼構業務在都更、住宅大樓、危老重建及科技廠房持續推案下，市場仍維持穩定量能。

另轉投資公司欣榮企業於去年9月中旬完成兩爐主體整改工程(焚化部分)，整廠處理量能及發電效率皆較整改前提升；水美工程新產線目前向主管機關申請營運許可中；榮鼎綠能已順利完成厭氧消化單元功能測試，並於114年2月取得營運許可。

法人表示，長榮鋼當前累計在手訂單上達25萬公噸左右，年度鋼構接單與吊裝量都優於往年，營收獲利將同步成長，對前景樂觀看待。