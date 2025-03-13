遠雄財報／2024年 EPS 4.32元 今年進入完工高峰
遠雄（5522）13日公告，2024年稅後純益33.72億元，年減9.2％，每股稅後純益（EPS）4.32元。遠雄為半年配息一次，今日董事會決議，擬發放每股現金股利2.1元，股利所屬期間為2024年7月1日至2024年12月31日。
遠雄去年進入完工入帳期，完工量約200億元，今年更將迎來高峰，完工量達約368億元，包括總銷94億元的北士科商辦案「遠雄商舟」、台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元。另，2026年完工量約296億元，2027年完工量273億元，2028年後潛在案量更達1,137億元，營運動能無虞。
遠雄近年積極全台布局，目前北、中、南在手建設開發案分布均衡，若以七都來看，推案主力戰場為台中、高雄及台南等。遠雄指出，未來會續參與多元的土地開發模式，不論是購地、都更、危老、公辦都更案等皆會積極評估合適的標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言