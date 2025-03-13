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遠雄財報／2024年 EPS 4.32元 今年進入完工高峰

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

遠雄（5522）13日公告，2024年稅後純益33.72億元，年減9.2％，每股稅後純益（EPS）4.32元。遠雄為半年配息一次，今日董事會決議，擬發放每股現金股利2.1元，股利所屬期間為2024年7月1日至2024年12月31日。

遠雄去年進入完工入帳期，完工量約200億元，今年更將迎來高峰，完工量達約368億元，包括總銷94億元的北士科商辦案「遠雄商舟」、台北市住宅案約40億元、桃園市住宅案28億元、台中住宅案181億元及台南住宅案25億元。另，2026年完工量約296億元，2027年完工量273億元，2028年後潛在案量更達1,137億元，營運動能無虞。

遠雄近年積極全台布局，目前北、中、南在手建設開發案分布均衡，若以七都來看，推案主力戰場為台中、高雄及台南等。遠雄指出，未來會續參與多元的土地開發模式，不論是購地、都更、危老、公辦都更案等皆會積極評估合適的標的。

公辦都更 遠雄

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