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山林水財報／2024年 EPS 0.97元 配息0.725元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

山林水（8473）13日公告，2024年稅後純益1.67億元，年增320.58％，每股稅後純益0.97元，董事會通過，擬配發每股現金股利0.725元，配發率75％，以今日收盤價38元計算，現金殖利率約1.9％。

山林水指出，目前操作維護業務營收將穩定成長，且「台南市永康水資源回收中心及再生水廠」提前於2024年完成二期工業供水，今年度進入日供水量1.55萬噸的營運規模，穩定提供南科台積電（2330）等工業用水，展現公司穩健的成長動能。

山林水表示，台灣的水源開發及水污染發政策與管理一直是政府關注的重要議題，特別是在面對氣候變遷、極端氣候與水資源供需不平衡的挑戰下，政府採取了多元的水資源管理與開發策略，這是公司長期以來專業發展的方向。

在智慧化與永續管理的部分，山林水指出，公司將整合智慧水技術、水資源再生與環境保護，積極參與政府標案並與國際大廠合作，希望夠在未來水資源開發及水污染的領域發揮更大的貢獻。

山林水表示，隨著長期穩定獲利工程順利推進，疫情期間的虧損工程合約消化已趨近完工，公司已連續兩年保持獲利並恢復正成長趨勢，今年山林水將在進一步擴大操作維護業務，毛利率有望進一步推升回疫情前水準。

展望2025年，山林水表示，在水處理工程承攬、水處理操作維護、服務特許權及廢棄物處理等主要業務領域均有望呈現成長態勢，也將配合政策往前發展。

山林水 水資源

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