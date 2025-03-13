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台塑財報／去年每股虧損0.19元 仍將配發現金股利0.5元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑集團。 圖／聯合報系資料照片
台塑集團。 圖／聯合報系資料照片

台塑（1301）董事會13日通過去年財報及股利政策，去年每股虧損0.19元，董事會決議首度動用未分配盈餘，配發現金0.5元，依13日收盤價37.25元計，現金殖利率1.3%。

針對今年展望，台塑日前曾表示，第2季亞洲將有14座輕油裂解廠安排歲修，合計年產能1,104萬噸，影響乙烯供應減少131萬噸，下游石化廠配合歲修或減產，市場供給減少，加上步入營建、汽車、家電、塗料、農膜及食品包裝等產業的傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲。

台塑指出，第1季因適逢農曆春節，出貨天數減少，但第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營收可望優於首季。

台塑 財報

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