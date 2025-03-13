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神隆：今年3路並進 營運動能明年發酵

中央社／ 台北13日電

製藥公司神隆今天在證交所召開法說會，總經理盧麗安表示，今年針劑產品、自有原料藥、CDMO（委託開發暨製造服務）將3路並進，營運動能將在明年發酵；子公司神隆常熟也將深化與中國製劑企業合作，供應中國市場內需。

另外，今年神隆正式取得漢達生技醫藥私募股票1.7萬張，持股比率為10.74%，成為漢達第2大股東。盧麗安說，漢達專注口服製劑，神隆擅長原料藥，未來可戰略合作，從原料藥到製劑，都能技術交流。

台灣神隆去年營收新台幣34.06億元，年增7%，歸屬於母公司業主淨利3.39億元，每股純益0.43元。觀察去年業務種類營收比重，自有原料藥業務占70%、CDMO業務占比29%、自有製劑占比1%。

盧麗安表示，在自有產品部分，將持續強化針劑產品布局，產品線包括癌症、血液疾病、代謝疾病等領域用藥，其中重點布局GLP-1胜肽藥物，目前有3個藥物藥證審查中，希望今年或明年能取證，針劑產品也將規劃美國以外的歐洲市場；因此今年還不會有顯著營收貢獻，有望在明年發酵。

自有原料藥部分，她表示，神隆深耕癌症與中樞神經疾病等領域，持續滿足製劑客戶拓展不同區域市場與適應症應用的多元發展需求。

另一個神隆積極發展的CDMO業務，涵蓋原料藥與針劑研製和代工，業績已連4年皆雙位數成長，年營收突破3000萬美元（約新台幣9.89億元），為神隆未來發展提供成長動能。盧麗安說，今年將在胜肽、類固醇及細胞毒性產品領域拓展合作夥伴。

至於神隆子公司神隆常熟，今年也將持續推動新產品開發，深化與中國製劑企業合作，供應中國市場內需，並放眼國際市場。

漢達生技 營收 神隆

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