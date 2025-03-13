長榮財報／去年EPS 64.87元寫歷史次高 現金股利32.5元、殖利率14%
長榮海運（2603）於13日董事會通過2024年財報，全年合併營收4,635.68億元、年增67.53 %，稅後純益為1,394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 (EPS)為64.87元，寫史上第二高紀錄。經董事會決議將配發現金股利每股32.5元，現金殖利率14%。
長榮2024年營收及稅後純益寫下歷史第3高，EPS則寫下歷史次高成績。面對2024年全球航運市場的供需挑戰，長榮海運積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢。同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。
展望未來，長榮將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，以前瞻性的思維規劃，攜手客戶共創雙贏未來。
長榮海運表示，綜合考量本年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，今日經董事會決議將配發現金股利每股32.5元，合計配發現金股利新台幣703.64億元。以2024年度之稅後淨利1,394.53億元計算，配息率約50.46 %，以今天收盤價230.5元計算，現金殖利率14%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言