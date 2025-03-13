長榮財報／去年EPS 64.87元寫歷史次高 現金股利32.5元、殖利率14%

長榮海運（2603）於13日董事會通過2024年財報，全年合併營收4,635.68億元、年增67.53 %，稅後純益為1,394.53億元，年增294.64 %，每股盈餘 (EPS)為64.87元，寫史上第二高紀錄。經董事會決議將配發現金股利每股32.5元，現金殖利率14%。

長榮2024年營收及稅後純益寫下歷史第3高，EPS則寫下歷史次高成績。面對2024年全球航運市場的供需挑戰，長榮海運積極調整航線及船隊配置，以因應國際經貿環境高度不確定性的情勢。同時，持續推動船隊優化與更新計畫，確保長期營運穩健度與永續競爭之韌性。

展望未來，長榮將靈活調整營運策略，並強化與國際海洋聯盟進一步的合作，以前瞻性的思維規劃，攜手客戶共創雙贏未來。

長榮海運表示，綜合考量本年度獲利及全體股東利益，配合未來營運需求及資本支出規劃，今日經董事會決議將配發現金股利每股32.5元，合計配發現金股利新台幣703.64億元。以2024年度之稅後淨利1,394.53億元計算，配息率約50.46 %，以今天收盤價230.5元計算，現金殖利率14%。