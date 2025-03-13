欣陸三大事業營收存量創新高 大陸工程擬切入電纜洞道新工程

欣陸投資控股（3703）13日就2024年營運成果及2025年營業計劃提出說明；欣陸投控2024年合併營收為307.01億元。營業淨利為12.49億元，稅後淨利為11.75億元，每股盈餘為1.43元，每股配發現金股利1.05元，連續五年股利發放率均達七成以上。

欣陸投控張方欣執行長表示，欣陸投控的三大事業成長動能強勁，截至2024年底，大陸工程與大陸建設營收存量同創新高，分別達1,298億元及267億元，欣達環工2024年之營收與稅後淨利則創下自2006年成立以來的歷史新高，為集團的穩定發展奠定良好基礎。

而「永續都市化」的趨勢持續有利於各公司所屬市場的發展。對照聯合國永續發展目標（SDGs），欣陸投控2024年營收超過70%可連結至SDGs，2024年年底營收存量的連結比例更超過80%。

大陸工程2024年取得全台最大都更案南港國際單元一案、南港機廠社會住宅二區統包案、桃園鐵路地下化CJ17區段標，及台北捷運環狀線CF690B標與CF670標工程，營收存量躍升至1,298億元，再創歷史新高。

大陸工程表示，在土木工程部分，交通基礎建設專案（捷運、鐵路）仍是大陸工程關注焦點，不過接下來將積極評估電纜洞道等新領域工程項目；在建築工程部分，大陸工程除擅長之住宅專案外，將持續投入社會住宅、複合式開發案及商業大樓等領域。

在機電部分，大陸工程指出，公司將發展預製工法（Prefabrication）及模組化以提升效率及品質。同時大陸工程持續強化建築資訊模型（BIM）技術，包含施工模擬、碰撞檢討、能耗分析、降低蘊含碳排等不同面相的應用能力。