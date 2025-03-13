三陽財報／去年營收656億元創新高、EPS 達6.02元 現金股利3元

三陽工業（2206）於13日召開董事會並公布2024年度財報，全年合併營收為656.25億元，年增1.80%，創下歷史新高，合併營業淨利58.56億元，年減4.17%，稅後純益為47.7億元，每股盈餘(EPS)為6.02元。

董事長同時通過將於6月26日召開股東會，預計每股配發現金股利3元，以13日收盤價68.7元計算，殖利率約4.37%，回饋股東穩定收益。

在業外收入方面，相較2023年認列新竹安駕中心土地建物處份利益15.34億元，2024年因無重大業外處份收益，導致EPS較去2023年減少約1.9元。

三陽以「三三三計畫」奠定穩固基礎，於 2024 年正式迎來70週年里程碑，並正式宣告邁入「開創」與「啟動」的新階段。二輪事業方面，SYM 品牌推出多款市場熱銷機種，在國民車、時尚車、運動車三大車系均取得領先成績。2024 年國內銷售累積 307,837 台，全年市佔率達 40.9%，穩居年度銷售第一寶座，持續鞏固市場領導地位。

四輪事業方面，由子公司南陽實業代理銷售的 HYUNDAI 汽車，在 2024 年面對新車市場衰退 4% 的挑戰，仍逆勢成長，全年銷售 22,682台，年增率 2.3%，連續五年保持正成長。全年市佔率提升至 4.95%，創下南陽實業代理 HYUNDAI 以來的最高紀錄，銷售穩居非豪華品牌第三位，展現品牌的強勁競爭力與市場高度接受度。

展望未來，在二輪事業方面，三陽將持續朝著「開創」與「啟動」的新目標邁進。「開創」代表深化產品創新力，拓展新能源電動車產業，並積極布局跨領域投資；「啟動」則推動百萬銷售計畫，持續拓展國內外市場，目標 2025 年銷量達 75 萬台，並在三年內達成年產量與銷量 100 萬台的目標。

四輪事業方面，目標挑戰連續六年正成長，2025 年銷售目標 24,000 台，年增率 5.81%，進一步擴大市場版圖。為實現此目標，HYUNDAI 汽車將持續強化產品陣容，以創新設計與卓越性能迎接市場挑戰。此外，品牌將積極投資展間與服務廠的硬體建設，並強化銷售與售後服務的數位化流程，進一步提升消費者購車與售後體驗。今年計畫完成 台北南港、桃園、東台南、高雄博愛等大型化、全功能新據點，全面強化品牌在台服務網絡。